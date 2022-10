Parmacalcio, Zè Maria collaboratore per il settore giovanile

Il brasiliano Josè Marcelo Ferreira 'Zè Marià è stato tesserato come allenatore (collaboratore tecnico) dal Parma, per il settore giovanile. L'ex terzino, 49 anni, ha giocato in gialloblù nelle stagioni 1996-97 e 1997-98, collezionando 56 presenze tra campionato serie A, Champions League e Coppa Italia, segnando una rete.