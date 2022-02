Covid in Italia: 256 vittime, casi al minimo da ottobre. I guariti sono 3,5 milioni

Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dati del ministero della Salute. Dal 13 ottobre non se ne registravano così pochi: quel giorno furono 5.898. Ieri erano stati 9.148. Sono invece le 256 vittime in un giorno (ieri 144). Sono però solo 121.829 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 156.872. Il tasso di positività è del 4,9%% (ieri era al 5,8%). I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.490, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 121 (ieri 109). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.395 persone, in aumento di 50 unità rispetto a ieri. Con i 13.038 registrati ufficialmente nelle ultime 24 ore i guariti dal Covid-19 e dimessi in Italia superano i 3 milioni e mezzo. Sono esattamente 3.505.717. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.050.708, i morti 121.433. Gli attualmente positivi sono invece 423.558 (-7.348 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 402.673 persone (-7.364). (ANSA).