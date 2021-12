Ipnotizza commessa e la violenta, arrestato un pakistano di 45 anni

I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato Adil Muhammad, pakistano di 45anni, accusato di violenza sessuale. L’uomo avrebbe ipnotizzato e probabilmente narcotizzato una commessa di 30 anni per poi abusare di lei. I fatti risalgono al 30 novembre scorso, la denuncia ai carabinieri è stata fatta il 2 dicembre.



Stando al racconto della donna, proprietaria di un negozio nella Bassa Padovana, il 45enne straniero è entrato nel suo negozio presentandosi come un rappresentante di sciarpe. Mostrandole una delle sue sciarpe avrebbe estratto un filo e lo avrebbe incendiato, sprigionando fumi che hanno intontito la giovane. Poi con particolari tecniche vocali e con le mani nelle tempie, l’avrebbe completamente soggiogata, tanto da farle perdere il controllo della situazione.

A quel punto l’ha baciata e molestata per un’ora. Se ne sarebbe andato quando nel negozio è entrata una cliente che però non si è accorta di nulla. E’ stato un amico della 30enne a sentirla strana al telefono e a preoccuparsi che le fosse accaduto qualcosa di male; la giovane donna, dal canto suo, non si ricordava nulla di quanto accaduto. Guardando le immagini di videosorveglianza il giorno successivo si è resa conto di quello che le era successo ed ha confidato tutto alla madre: insieme sono poi andate dai carabinieri a fare denuncia.



L’uomo era ancora in paese, è stato trovato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, convalidato dal gip nelle ultime ore. A quanto si apprende l’uomo avrebbe tentato di violentare con la stessa tecnica altre due commesse padovane senza riuscirci.