Oms, sconsigliato l'uso del plasma nei casi lievi

E’ sconsigliato l’uso del plasma dei convalescenti nei pazienti Covid-19 non gravi, mentre dovrebbe essere utilizzato solo all’interno di studi clinici per chi si trova in condizioni gravi e critiche. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità all’interno del settimo aggiornamento delle linee guida sul Covid-19. L’evidenza scientifica, spiegano dall’Oms, dimostra che ad oggi il plasma convalescente non migliora la sopravvivenza nè riduce la necessità di ventilazione meccanica. Ma la terapia ha «costi significativi».