Valanga all'Abetone, nessun ferito né vittime

Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga. Sul posto risultano inviati anche due velivoli dell’elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3. L’intervento è in svolgimento. Secondo quanto appreso risultano persone coinvolte, ma non è stato noto al momento in quali condizioni esatte si trovino.

«Dalle prime verifiche non risultano nè feriti nè vittime. La valanga c'è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista». Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti sulla valanga che si è staccata in località Lago Nero. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Oltre al Soccorso Alpino, al quale risultavano persone coinvolte, sul posto ci sono i vigili del fuoco per escludere proprio la presenza di dispersi. Controlli in corso da terra e dall’alto con elicottero.