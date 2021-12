La curva sale, ma l'Emilia Romagna rimane in zona bianca

Anche se la curva dei contagi è preoccupante, l’Emilia-Romagna resta in zona bianca: la zona gialla, infatti, è scongiurata solamente grazie a uno dei tre parametri che si devono verificare contemporaneamente per far scattare il provvedimento, ovvero quello dei posti letto nei reparti Covid che, grazie anche alla nuova rimodulazione degli ospedali, sono stati significativamente aumentati.

L’incidenza dei casi è salita a 292 ogni 100mila abitanti (il limite è di 50), l’occupazione dei reparti di terapia intensiva è al 10% (limite raggiunto), mentre rimane al di sotto (11% contro il limite del 15%) l’occupazione dei posti letto Covid ordinari.

L’Emilia-Romagna ha così evitato il destino di altre regioni, a cominciare dalle confinanti Veneto e Marche, ma rimane comunque un’osservata speciale Tutto dipenderà dall’evoluzione dei dati nelle prossime settimane. Il dato rincuorante è il calo dell’Rt, ancora superiore a 1, ma in diminuzione da 1,3 a 1,15. Il dato dei contagi quotidiani, tuttavia fa allarmare: i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 2.507: ben 500 in più di ieri. Era dal 20 marzo che non si registravano dati così alti.

Sono stati individuati sulla base di oltre 40mila tamponi, l’età media dei contagiati è di 39,4 anni e circa il 40% (1.003) sono asintomatici.

Si contano ancora 15 vittime, di età compresa fra i 76 e i 97 anni: quattro persone sono morte in provincia di Bologna e di Modena, due a Ravenna e Forlì-Cesena, una nel Piacentino, nel Reggiano, e nel Ferrarese. I ricoverati, però, sono in, seppur leggero, calo. I casi attivi salgono a 38.184, ma sale anche la percentuale dei contagiati che sono in isolamento a casa, perchè non necessitano di cure ospedaliere: il 97,1%. In terapia intensiva, infatti, ci sono 102 pazienti ricoverati, 4 in meno di ieri e 989 negli altri reparti Covid (-1).

«In Emilia-Romagna così come nel Paese i contagi sono in aumento - dice l’assessore alla sanità Raffaele Donini - ma la campagna vaccinale è fondamentale, I numeri dimostrano la grande efficacia dei vaccini: negli ultimi giorni abbiamo registrato un numero maggiore di positivi rispetto a un ann o fa, ma molti meno ricoveri e decessi di quelli di dodici mesi fa, quando erano in vigore misure restrittive, mentre oggi le attività economiche sono aperte e la socialità possibile. Ma non possiamo derogare dal rispetto delle regole, solo grazie ad esse e ai vaccini possiamo continuare a contrastare la pandemia con efficacia».