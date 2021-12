Gru cade su un palazzo a Torino, i morti salgono a due. Quattro i feriti

Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto sul colpo. Ma c'è ancheuna seconda vittima. Lo rende noto il 118. Si tratterebbe di un altro operaio, impegnato come la prima vittima nelle operazioni di montaggio della gru. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni trasportato all’ospedale Cto.

Da una prima ricostruzione i tre operai coinvolti nell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Torino, di cui due morti, si trovavano sulla piattaforma per montare il braccio della gru poi crollata. Il cantiere dove stavano lavorando gli operai era stato aperto per il rifacimento del tetto di un palazzo di sette piani. I vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalla sua automobile rimasta schiacciata nel crollo. Altri due passanti sono rimasti feriti.