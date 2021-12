Per il cenone gli italiani spenderanno 500 milioni in meno

Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,2 miliardi: 100 milioni in più dello scorso anno, ma 500 milioni meno del Natale pre Covid, registrando un -20% rispetto agli anni della normalità pre pandemia. È forte il clima di incertezza per le ondate continue di Covid, per i morsi dell’inflazione che erode la capacità di acquisto di 3 italiani su 4, il caro energia che già si fa sentire sul portafoglio delle imprese e delle famiglie e continuerà a minarne reddito e capacità di spesa. In questo clima l’Italia si aggrappa alla tradizione nel menù della tavola. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. I cenoni, con un ristretto numero di partecipanti, nella maggior parte dei casi, esalteranno le eccellenze dell’agroalimentare Made in Italy.