Regione Lunezia, un progetto antico, un sogno che si può avverare

A seguito della proposta del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, sull’ipotesi di aggiungere al nome di provincia di Massa Carrara anche «Lunigiana», ci corre l’obbligo, come luneziani, di dire come la pensiamo.

È facile immaginare cosa abbiamo in testa: per noi la provincia sopra menzionata ha da chiamarsi Lunezia, come embrione di una Lunezia adulta, che va ben oltre il tèma provinciale. A tal proposito, ci aspettavamo, per la verità, che il sindaco di Aulla buttasse là il nominale da noi proposto, anche perché sotto il profilo linguistico amministrativo diventa faticoso trascrivere Massa Carrara Lunigiana… e comunque non andrebbe a risolvere le innumerevoli problematiche dell’attuale provincia che scontenta financo Carrara a fronte di una sigla che fa MS, anziché MC!

Noi conosciamo la passione sociale e politica del sindaco Valettini per la sua terra, quella lunigianese, e sappiamo anche che è disposto a battersi affinché la Lunigiana possa mettere le ali per dare risalto alle sue numerose potenzialità finora rimaste nell’ombra. Dunque, coraggio, sindaco Valettini, si faccia promotore presso tutti i suoi colleghi lunigianesi e provinciali del progetto antico e affascinante di Lunezia!

Dal tempo storico in cui è stata portata in Parlamento la proposta politica di creare una regione chiamata Emilia Lunense (divenuta oggi Lunezia), proposta che non è passata per il voto contrario di Nilde Jotti, di acqua sotto i ponti ne è passata, ma l’idea passionale e identitaria di quella proposta ancora oggi vive nei cuori e nell’intelletto luminoso di tutti coloro che vivono in regioni diverse e subiscono l’emarginazione del confine; di più, stabiliscono nel tempo rapporti commerciali, culturali e scambi idiomatici, che quasi nulla hanno in comune con le regioni d’appartenenza… tanto per dar ragione alla visione storica di Marc Bloch.

Sul nominale Lunezia si è già molto bene espresso sulla nostra stampa quotidiana un nostro dirigente, l’imprenditore balneare Pietro Giorgieri di Marina di Carrara. Perciò, forza, caro sindaco di Aulla, forza e coraggio: perché non partire, per creare ex novo la Regione Lunezia, proprio dalla provincia di Massa Carrara?!

Anche per esaltare la memoria del conte Sforza, il quale ebbe a dire in Parlamento che la nuova regione doveva comprendere anche la sua Montignoso, non solo Massa e Carrara.

La storia con le sue memorie va perseguita e inseguita come un talismano in grado di dare certezze identitarie e successo politico: iniziamo allora dalla provincia di Massa Carrara, anche se solo, per ora, in termini nominali. Ma ha detto il grande Niccolò Machiavelli: «Di cosa nasce cosa e il tempo la governa».

Sindaco Valettini, se accetta, la «nominiamo» comandante in capo.