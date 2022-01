Il New York Times compra il sito di sport Athletic

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - The New York Times Company, la società proprietaria del New York Times, ha raggiunto un accordo per l'acquisto del sito di notizie sportive The Athletic da 1,2 milioni di abbonati, per 550 milioni di dollari. Lo riferisce lo stesso quotidiano della Grande Mela. Una accordo che avvicina il giornale, con otto milioni di abbonati online al momento, al suo obiettivo di 10 milioni entro il 2025. Allo stesso temo amplia la sua offerta di informazione offrendo una copertura approfondita in ambito sportivo dal Nord America, Regno Unito ed Europa a cura dei giornalisti di The Athletic. (ANSA).