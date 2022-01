Morto l'ex allenatore e dirigente Gianni di Marzio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, deceduto all’età di 82 anni. A darne l’annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su Twitter. "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai", il ricordo del figlio Gianluca. Nella sua carriera da tecnico Di Marzio ha allenato Juve Stabia, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Genoa, Lecce, Catania, Padova, Cosenza, Catanzaro, Cosenza e Palermo. E’ stato anche dirigente e osservatore: scoprì Diego Armando Maradona e con l’ex Pibe de Oro ha sempre conservato un rapporto di grande amicizia.

"Il presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". Questo il messaggio di cordoglio del club azzurro, dopo la scomparsa di Gianni Di Marzio.