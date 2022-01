Parlamento catalano riabilita le streghe, 'vittime di misoginia'

«Non erano streghe, erano donne" vittime di misoginia: il Parlamento regionale della Catalogna ha approvato una risoluzione per «riparare» la «memoria storica delle donne ingiustamente condannate, giustiziate e represse nel corso della storia per stregoneria», in modo tale da «nobilitarle e rivendicarle», dichiarandole «vittime di persecuzione misogina».



Un testo a favore del quale hanno votato a favore sia i partiti della maggioranza indipendentista (Esquerra Repubblicana, Junts Per Catalunya e Cup) sia le formazioni di centrosinistra Partito Socialista ed En Comu Podem. Contrario invece il centrodestra.

Con la risoluzione odierna, la regione spagnola della Catalogna; dove la 'caccia alle streghè è stata particolarmente esercitata, soprattutto tra il secolo XV e il secolo XVIII, secondo la rivista storica catalana Sàpiens — adotta così la stessa linea di iniziative sorte in altri Paesi: tra questi ci sono la Scozia, la Svizzera, la Norvegia e la Navarra (territorio spagnolo), secondo il testo approvato.