Cei, Bassetti: "Anche in Italia un'indagine sugli abusi della Chiesa"

Dopo il rapporto choc in Francia e il caso Monaco che coinvolge il papa emerito Joseph Ratzinger, il presidente della Cei Gualtiero Bassetti annuncia il possibile avvio di un’indagine italiana sugli abusi sessuali sui minori in ambienti ecclesiali. Nel frattempo prosegue il lavoro dei Centri di ascolto diocesani per le vittime. «Non sarà facile nè rapido cambiare mentalità e modo di operare in questo ambito, ma è la sfida principale in questo momento storico», premette il cardinale, intervistato dal Corriere. «L'obiettivo è non ripetere errori e omissioni del passato e rendere giustizia agli abusati. Ma giustizia non è giustizialismo», precisa Bassetti.

«E' iniziato da diverso tempo un cammino progressivo e inarrestabile», afferma. «Già da qualche tempo stiamo riflettendo sull'avvio di una ricognizione approfondita e seria della situazione italiana», annuncia il presidente, che pensa ad un’indagine che sia «qualitativa» e non basata solo «su proiezioni e statistiche, ma sul vissuto delle Chiese locali». L’intento della Chiesa, spiega Bassetti, «è infatti quello di arrivare ai numeri reali». Ciò che si sta facendo al momento è «raccogliere le informazioni» che arrivano dai servizi diocesani per la tutela dei minori, che sono «ormai piuttosto diffusi», afferma il cardinale. Al loro interno vi sono «volontari formati all’ascolto e all’accoglienza di persone che portano con sè le ferite di traumi psicologici e non solo», spiega.