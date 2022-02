Travaglio condannato a Milano: "Diffamò Beppe Sala"

E’ stato condannato ad una multa di 3mila euro il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio accusato di diffamazione nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, in relazione ad alcune affermazioni rese dal giornalista in una puntata di Otto e mezzo, nel giugno 2018, dopo che sul quotidiano era stato pubblicato un articolo su un finanziamento da 50mila euro per la campagna elettorale del 2016 da parte del costruttore Luca Parnasi.

Il sindaco, sentito davanti al giudice della settima penale Mauro Gallina nell’udienza del 21 ottobre scorso e rappresentato dal legale Salvatore Scuto, aveva spiegato che da parte di Travaglio era arrivata «un’accusa non troppo velata non sostenuta dai fatti», mentre si era trattato di un finanziamento «trasparente».

Il primo cittadino, parte civile, aveva ricordato, tra l’altro, che la sua posizione era già stata espressa all’interno dell’articolo del Fatto che prendeva spunto da alcune intercettazioni di un’inchiesta romana che aveva portato all’arresto di Parnasi.

«Ho incontrato Parnasi perché aveva ricevuto un incarico da parte del Milan per un’ipotesi di nuovo stadio - aveva ribadito il primo cittadino -. La verità sta nei fatti, ossia che prima io e poi l’assessore Maran abbiamo chiuso la porta a questa ipotesi di realizzazione dello stadio nello scalo Farini».

E ancora: «Io parlo con tutti e poi ho la mia disciplina. Io questa persona l’ho incontrata una volta e mi ha finanziato in modo trasparente attraverso il Pd».

Oggi è arrivata la sentenza nel processo nel quale lo stesso pm Francesca Crupi aveva chiesto la condanna per il giornalista.