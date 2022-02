Dal 10 marzo verso il ripristino delle visite dei parenti in ospedale per 45 minuti al giorno

Verso il ripristino delle visite dei parenti in ospedale per 45 minuti al giorno dal 10 marzo.

E’ il contenuto di un emendamento prima firmataria Annamaria Parente (IV), con Davide Faraone, al ddl di conversione del dl 221/2021 oggi in aula al Senato.

«L'emendamento da noi presentato, che prevede il ripristino delle visite dei familiari nei reparti di degenza e la garanzia minima di 45 minuti al giorno di tempo, è stato approvato in Commissione Affari Sociali con una riformulazione del Governo che prevede l’entrata in vigore dal 10 marzo, per dar tempo ai direttori sanitari di organizzarsi» , ha spiegato all’Ansa Parente