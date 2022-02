Sofia, la prima modella con sindrome di Down scelta da Victoria's Secret

La svolta di Victoria's Secret: dopo le bellezze mozzafiato e irraggiungibili, il famoso brand di lingerie ha ingaggiato per la sua campagna Sofia Jirau una modella con la sindrome di down. "Un sogno che si avvera: finalmente posso svelarvelo: sono la prima modella di Victoria's Secret con la sindrome di down. Grazie a tutti voi per sostenermi nei progetti e grazie a Victoria's Secret per avermi reso parte della campagna di inclusione della Love Cloud Collection. Dentro e fuori non ci sono limiti". La modella portoricana sarà testimonial della nuova collezione di intimo insieme ad altre donne per promuovere l'inclusione di corpi e persone diverse.

Sofia Jirau è nata nel 1997. Ha debuttato nel 2020 come modella alla New York fashion week e da allora ha sfilato per i brand più prestigiosi. " Senza limiti" è il suo motto.