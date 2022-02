Auto ricoperta di letame dopo un sorpasso azzardato

BOLOGNA, 23 FEB - Non ha causato feriti la manovra azzardata di un automobilista che ieri a Castello d’Argile, nel Bolognese, si è trovato con la macchina ricoperta di letame, dopo avere rischiato uno scontro con un mezzo pesante.

L’autista di un autocarro che trasportava concime per uso agricolo stava transitando sulla Provinciale Nord quando si è visto arrivare di fronte un’Audi, il cui conducente aveva invaso la sua corsia per superare un altro veicolo. Per evitare la collisione, l’uomo alla guida del mezzo pesante ha dovuto frenare energicamente: il carico di concime è stato così sbalzato in avanti, finendo in gran parte sull'Audi, oltre che sulla carreggiata.

La frenata ha permesso di evitare la collisione e nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale Reno Galliera: l’uomo alla guida dell’Audi è stato multato per avere circolato contromano. (ANSA).