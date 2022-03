Blitz tv contro la guerra, la giornalista russa fermata: "Interrogata per oltre 14 ore" - Foto

«E' stata la mia decisione contro la guerra. L’ho presa da sola perché non mi piace che la Russia abbia iniziato questa invasione. E’ stato davvero terribile». Lo ha detto La giornalista della tv statale russa Marina Ovsyannikova all’uscita del tribunale, dopo la condanna ad una multa per aver mostrato in diretta un cartello contro la guerra.

«Voglio ringraziare tutti per il supporto, amici e colleghi. Sono stati giorni molto duri. Ho passato due giorni senza dormire. Sono stata interrogata per oltre 14 ore», ha raccontato, aggiungendo che le autorità «non mi hanno permesso di entrare in contatto con persone vicine e parenti. Non mi hanno concesso alcun aiuto legale». I suoi avvocati hanno poi spiegato di essere riusciti ad incontrare la giornalista dopo diverse ore dal fermo.