Centinaia di transgender in fuga respinte al confine

Centinaia di donne transgender, uomini che hanno cambiato sesso, sono stati respinti al confine ucraino mentre tentavano di fuggire dal Paese, a causa dei loro passaporti che riportano ancora il loro nome e genere di nascita. Lo riferiscono associazioni di beneficenza citate dalla Bbc ricordando che le regole attuali in Ucraina vietano ai residenti uomini dai 18 ai 60 anni di lasciare il Paese. E questo significa che chiunque abbia un passaporto con scritto «maschio» rischia di essere respinto al confine.

In Ucraina cambiare il genere e il nome sul passaporto richiede un lungo processo, che coinvolge anche diverse valutazioni psichiatriche e questo induce molte persone che hanno cambiato genere a non andare fino in fondo alla partica burocratica.

Una delle principali associazioni di beneficenza transgender dell’Ucraina stima che ci siano centinaia di donne trans che tentano di fuggire, ma che il 90% di quelle con cui è in contatto ha finora fallito.