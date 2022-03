Ucraina: ecco Pallottola, il cane antimine dell'esercito - Video

Pallottola, il cane artificiere di Chernihiv ha trovato quasi 90 tra mine e bombe dall'inizio della guerra: un record. Il cagnetto ha circa due anni, ed è un Jack Russel terrier, mascotte delle forze armate e vero e proprio eroe.

Il video è stato postato in rete dallo State Emergency Service of Ukraine: Pallottola (patron in ucraino) indossa anche un piccolo giubbotto antiproiettile.