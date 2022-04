Caro energia, il sindaco di Scandiano "spegne" i monumenti. E non solo...

Anche il Comune di Scandiano, nel Reggiano, opta per una stretta sui consumi energetici. Il sindaco Matteo Nasciuti ha firmato un’ordinanza 'anti-sprechi' con la quale gli impianti di riscaldamento negli edifici comunali potranno restare attivi per un massimo di 8 ore al giorno. Inoltre saranno anticipati e posticipati di mezz'ora lo spegnimento e l’accensione dell’illuminazione pubblica, così come sarà ridotto del 20% il flusso luminoso dei punti luce dei parchi e dei ciclopedonali. Mentre dopo la mezzanotte sarà spenta l’illuminazione sui monumenti del territorio, dalla Rocca dei Boiardo al Castello di Arceto. «Una decisione che riguarda in primis la ricerca di una maggior sostenibilità ambientale, ma che si configura anche come una risposta ai rincari energetici che stanno colpendo il Paese e per indicare una via virtuosa ai nostri cittadini», ha detto il primo cittadino tramite una nota stampa.