Al via la riscossione di 100mila multe al giorno per gli over 50 noVax

E’ entrata a regime l’invio da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione delle cartelle esattoriali con la sanzione per i cittadini over 50 no-vax che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid.

Secondo quanto si apprende il ministero della Salute avrebbe iniziato ad inviare gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino e, dopo la verifica, vengono inviate le cartelle tramite Poste. Al momento sarebbero state spedite o sarebbero in via di spedizione anche all’inizio della prossima settimana un primo lotto di circa 600mila 'multe".