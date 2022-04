Troppi interventi estetici, la "metamorfosi" di Madonna: la preoccupazione dei suoi fan

L'ultimo video pubblicato su Tik Tok da Madonna in occasione dei Grammys Awards 2022 ha lasciato preoccupata la sua community. La divina pop star, 63 anni, con una maglietta nude look si mostra alla telecamera del suo smartphone mettemdo in evidenza i suoi numerosi mutamenti estetici: seno più che florido, viso gonfio, per alcuni sfigurato da troppi interventi estetici. Cosa sta succedendo alla diva che sembra evidentemente di non accettare il tempo che cambia? Al di là di questo ultimo video, tante foto sui suoi social sono ritoccati e rimandano l'immagine di una donna che "scimmiotta" una teen ager.