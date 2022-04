Camion ribaltato sull'A1: coda di 10 km tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e tratto chiuso per perdita di gasolio

Ennesimo incidente sull'A1, dove un camion si è ribaltato - per cause ancora in via d'accertamento - tra Fiorenzuola e il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. con conseguente perdita di gasolio sulla carreggiata. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza del mezzo e della strada il tratto è stato chiuso. Alle 8 la coda era di 10 km. Sul posto i vigili del fuoco e la Stradale.

Per chi dovesse metteresi in viaggio entrata consigliata verso Bologna: Parma. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Forti criticità alla viabilità anche in zona interporto, sulla direttrice per Fidenza, dove alle 7.15 cè stato uno scontro frontale tra due auto.