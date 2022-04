Spari a Ny: nessuna cauzione per James, resta in carcere

Frank James, l’attentatore della metropolitana di New York, resta in carcere: per lui non è stata fissata alcuna cauzione dopo che ha terrorizzato un’"intera città».

L’accusa aveva chiesto alla corte di non fissare alcune cauzione per James, comparso oggi per la prima volta in tribunale. Le indagini intanto proseguono per accertare il movente dell’attacco. Il 62enne afroamericano è stato accusato di terrorismo per aver attaccato un sistema di trasporto di massa, ma non ci sono prove - riferisce l’accusa - che sia legato a organizzazione terroristiche.