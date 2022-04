"Non ce la faccio più", il sindaco M5S di Pinerolo si dimette

Traballa la giunta comunale di Pinerolo. Il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, ha protocollato oggi in Comune le sue dimissioni. Se entro 20 giorni non le ritirerà, diventeranno effettive. «Non ce la faccio più, c'è un clima in Comune con il quale non si può più procedere - dice all’ANSA il primo cittadino -. Un continuo tiro al piattello contro il sindaco. Carica che ricopro da 6 anni e quando sei mesi fa sono stato rieletto, per altro con il 22% dei voti di liste civiche, pensavo che avrei poi potuto governare bene, invece è un massacro».

A far «traboccare il vaso», come ha spiegato lo stesso Salvai, è stata la questione della ricerca di una soluzione da offrire al Pinerolo Volley, promosso in serie A1 femminile ma costretto a giocare a Villafranca per l’inagibilità del palazzetto. Salvai da tempo si è espresso per un ampio programma di investimenti per le società sportive, schierandosi contro l'ipotesi di adeguare il palazzetto del ghiaccio. «Ma ho trovato solo barriere - aggiunge - ancora una volta. Mi spiace per Pinerolo e per me, vuol dire che tornerò a fare la guardia forestale, non ho bisogno di fare il sindaco per comprarmi il pane».

«Queste dimissioni - dice il deputato e commissario della Lega di Pinerolo e Val Pellice, Gualtiero Caffaratto - certificano il fallimento politico di chi evidentemente non era in grado di amministrare Pinerolo. La vicenda dell’impianto sportivo per il volley, struttura evocata da anni e mai realizzata, a riprova di un lassismo imperdonabile, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso».