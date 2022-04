Drammatico incidente in A1 fra auto e camion: un morto. Chiuso il tratto tra Modena sud e Modena nord

Un grave incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 5 in A1, sulla corsia nord, in prossimità del casello Modena nord. Coinvolte due auto e un mezzo pesante. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che hanno estratto dalle lamiere delle vetture coinvolte tre persone. Una di queste è morta. Sul posto, per rilievi e gestione del traffico, c'è anche la Polizia Stradale.

Il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, informa Autostrade in una nota, è stato temporaneamente chiuso. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 162. Sul posto anche il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

In direzione Milano il traffico risulta bloccato e si registrano almeno tre chilometri di coda, mentre si registrano quattro chilometri di coda in direzione Bologna. Entrata consigliata verso Milano: Modena Nord. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Modena sud.