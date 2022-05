Codogno, 44enne ubriaca si schianta con l'auto contro la macchina ferma dei carabinieri

Una donna di 44 anni di Piacenza ha centrato in pieno ieri sera sulla via Emilia a Codogno una macchina dei carabinieri che era ferma sul ciglio della strada.

La pattuglia era intervenuta per la segnalazione di una volpe investita sulla sede stradala. L’auto era ferma in carreggiata sinistra con lampeggianti, indicatori di direzione e pannello posteriore indicante un’incidente tutti accesi. Ma la donna, a bordo di una Bmw X3, l’ha tamponata violentemente. Nessuno è rimasto ferito, la donna ha rifiutato di essere trasportata in ospedale. Dall’alcoltest è risultato che aveva bevuto e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.