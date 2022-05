Il giudice: Elisabetta Franchi antisindacale

BOLOGNA, 13 MAG - Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale. Lo ha stabilito il giudice del Lavoro di Bologna accogliendo parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro l'azienda Betty Blue, della stilista Elisabetta Franchi, finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle lavoratrici.

La decisione riguarda lettere inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece antisindacale, per il giudice, la richiesta di fare straordinari, senza consenso, nei limiti delle 250 ore annue.

La stilista era già finita nella bufera la settimana scorsa per un’intervista rilasciata in un incontro organizzato da Il Foglio nella quale aveva rivelato di non assumere donne giovani per il timore che possano avere figli. Erano seguite violente polemiche prima sui social, poi anche nell'opinione pubblica con esponenti politici bipartisan che hanno preso le distanze