Cadavere recuperato in mare a Marina di Pietrasanta

Il cadavere di un uomo, età apparente sui 50 anni, è stato rinvenuto stamani nel mare antistante la spiaggia di Marina di Pietrasanta, in Versilia (Lucca).

Dalle prime informazioni non risulterebbero segni di trauma sulla salma: per capire le cause del decesso la procura ha disposto l’autopsia. Accertamenti anche per risalire all’identità sono in corso da parte della polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi.

A notare il cadavere che galleggiava in mare, davanti al locale Bussola, è stato un uomo che intorno alle 6 stava passeggiando in spiaggia col cane e che poi ha dato subito l'allarme. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 - che ha poi allertato capitaneria di porto e la polizia del commissariato di Forte dei Marmi - ma per l’uomo non c'era più nulla da fare: da una prima ipotesi si presume che il decesso risalisse ad almeno 4-5 ore prima. Sembra che l’uomo morto non avesse con sè vestiti, sarebbe stata invece trovata una maglietta sulla spiaggia