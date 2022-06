Pitt contro Jolie: "Ha venduto Miraval per farmi male"

«Intenzioni malevole»: senza rifarsi esplicitamente al remake dark della favola della Bella Addormentata in cui l’ex moglie è la strega cattiva protagonista, Brad Pitt ha accusato Angelina Jolie di «avergli voluto fare del male» quando ha venduto a un oligarca russo le sue quote di una tenuta vinicola nel sud della Francia pur sapendo che l’attore vi era molto legato.

Pitt si era rivolto in febbraio alla Superior Court di Los Angeles per contestare la vendita delle quote di Chateau Miraval che la ex coppia di Hollywood aveva comprato assieme nel 2008 per 28 milioni di dollari e dove, sei anni dopo, aveva pronunciato il fatidico sì. Brad e Angelina si sono separati nel 2019. La causa di divorzio è stata tumultuosa e ancora restano aperti problemi legati alla custodia dei figli e ad altre materie finanziarie tra cui la vendita, da parte di lei, a Tenute del Mondo, l’azienda vinicola controllata dal Gruppo Stoli che fa capo all’uomo d’affari russo Russian businessman Yuri Shefler.

Oggi, in nuovi documenti presentati contro Shefler, accusandolo di avere «associazioni e intenzioni dannose», e di mantenere «relazioni personali e professionali con individui che fanno parte della cerchia intima di Vladimir Putin» e con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. In realtà l'uomo d’affari russo si dice da tempo in dissenso con il capo del Cremlino.

«Ci eravamo accordati che non avremmo venduto senza il consenso l’uno dell’altra», aveva argomentato Pitt denunciando all’inizio dell’anno la Jolie alla Superior Court di Los Angeles. Oggi l’attore è tornato alla carica accusando l’ex moglie di aver agito in segreto, «violando consapevolmente i suoi diritti contrattuali». Tesi smontata dagli avvocati di lei: «Gli ha fatto molteplici offerte, ma poi, sapendo che i figli avrebbero ereditato l’impresa, ha deciso di uscire legalmente dall’affare trovando un partner con esperienza nell’industria dei vini».

Gli avvocati di Brad sostengono che Chateau Miraval era diventato «la passione dell’attore» e che, sotto la sua guida, l'azienda vinicola è diventata «una storia di successo internazionale da molti milioni di dollari». Pitt sostiene anche di esser stato una presenza chiave nel successo della tenuta, mentre è dal 2013 che l’ex moglie non se ne è interessata sostanzialmente pur avendo contribuito al 40% dell’investimento iniziale.

Chateau Miraval si trova nel villaggio di Correns: la villa da 35 stanze è circondata da lussureggianti giardini, fontane, un laghetto e una cappella oltre ai vigneti in cui Pitt sostiene di aver investito vaste quantità di denaro.