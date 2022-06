"Saluti romani" alla festa degli allievi carabinieri a Firenze: video postato su Fb

'Saluti romanì durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell’anno di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. E' quanto riporta oggi il Tirreno, facendo riferimento a un video, postato e poi rimosso, sul profilo Fb del locale che ospitava la festa degli allievi: dalle immagini, riferisce il quotidiano, all’arrivo della torta tricolore e mentre viene intonato l’Inno d’Italia, tra i calici alzati due o tre braccia tese a fare il 'saluto fascistà.

Sulla vicenda, riferisce sempre il giornale, sono già scattate verifiche interne da parte dei carabinieri. Chi dice di non essersi accorto di nulla è il titolare del locale, «altrimenti - spiega - non lo avremmo pubblicato» il video. «Non lo abbiamo fatto noi - aggiunge -, è stato pubblicato e noi lo abbiamo ripostato».

E’ stata informata la procura di Firenze della vicenda relativa al video che ritrarrebbe due-tre braccia tese a fare i 'saluti romanì durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell’anno di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. A informare la procura, i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sull'episodio. Già visionato dai carabinieri il video in questione.