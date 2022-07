Minacce e violenze alla conduttrice tv Jacobelli, preso lo stalker

Dall'inizio di gennaio e fino a qualche settimana fa ha fatto vivere Marialuisa Jacobelli, nota giornalista sportiva e conduttrice di Dazn trentenne, in una "clima di terrore", con minacce di morte, violenze fisiche e psichiche, perché non accettava la fine della loro breve relazione.

L'uomo, Francesco Angelini, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, è finito in carcere per stalking nell'inchiesta del pm di Milano Pasquale Addesso, su ordinanza del gip Livio Cristofano. La conduttrice, che tra l'altro sui social già lo scorso febbraio aveva pubblicato dei post in cui raccontava di essere vittima di stalking e che poi ha denunciato l'uomo lo scorso 17 giugno, era stata costretta anche a cambiare casa e a non pubblicare più foto o video sul profilo Instagram "per paura di essere localizzata".

Nell'ordinanza il giudice parla dei "continui e numerosissimi contatti con la vittima" da parte di Angelini, anche se la relazione era finita, di "aggressioni", di messaggi "ripetuti e sempre mortificanti" e della sua "costante ed ossessiva volontà di conoscere movimenti e frequentazioni" della conduttrice, che ha oltre 1,5 milioni di follower sui social.