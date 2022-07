Farmacisti soddisfatti per la nomina ai vertici di Farmindustria. "Buon lavoro a Cattani e Chiesi"

La Federazione dei farmacisti italiani (Fofi) augura buon lavoro a Marcello Cattani, nuovo presidente di Farmindustria. «A nome di tutti i farmacisti italiani - afferma il presidente della Fofi, Andrea Mandelli - mi complimento con Cattani per la sua nomina alla presidenza dell’associazione nazionale delle aziende del farmaco. A lui e a tutto il Comitato di Presidenza, i migliori auguri di buon lavoro».

Mandelli ricorda che «la pandemia ha mostrato il valore dell’industria farmaceutica per la salute delle persone e per la crescita economica del paese, grazie a competenze di prim'ordine e a importanti investimenti in ricerca di nuovi farmaci e vaccini, innovazione tecnologica e occupazione».

«Oggi - aggiunge il presidente della Fofi - siamo in una fase importante di riforma della sanità italiana che richiede la collaborazione di tutti gli attori del sistema salute per garantire ai cittadini cure e assistenza efficaci, tempestive e capillari. La Federazione garantirà come in passato la massima collaborazione. A Massimo Scaccabarozzi vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto durante il suo mandato alla guida di Farmindustria», conclude Mandelli.