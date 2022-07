Nancy Pelosi a Camaiore, ritorno alle origini della famiglia

Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, è tornata oggi a Camaiore (Lucca), dopo esservi stata nel 2017, in cerca delle origini della propria famiglia: è infatti sposata con Paul Pelosi, la cui madre, Corinna Bianchi, nacque a Camaiore nel 1903, per poi emigrare in Usa con il padre Francesco all’età di 7 anni.

La famiglia abitava in frazione Sterpi. Nancy Pelosi, accompagnata dal marito e da molti membri della sua famiglia, ha voluto salutare il sindaco Marcello Pierucci, che l’ha accolta in questa sua visita privata e di «ritorno alle origini». Nell’occasione la famiglia Pelosi ha incontrato lo storico locale Luca Santini, che ha raccolto molta documentazione sulle origini della famiglia, e il parroco don Andrea Ghiselli che ha portato loro la copia originale del certificato di battesimo di Corinna, suocera di Nancy, avvenuto nella parrocchia di Santa Lucia. Un’ulteriore sorpresa per i coniugi Paul e Nancy è stata la presenza di alcuni «parenti alla lontana», discendenti della famiglia Bianchi che si sono riuniti e conosciuti.

«E' stato bellissimo tornare qua dopo cinque anni - ha dichiarato Nancy Pelosi - Il legame mio e di mio marito Paul con questa terra è forte da sempre. Siamo orgogliosi delle nostre origini italiane e camaioresi e continueremo a scavare nel passato e a cercare sempre più informazioni sui nostri antenati. In questo senso, i documenti donatici in questa occasione sono davvero preziosi e fondamentali per ricostruire la storia della nostra famiglia». Nancy Pelosi ha pure osservato che «rispetto alla scorsa visita, ho trovato Camaiore più viva e più moderna, con tanti negozi ed attività aperte». Per il sindaco Pierucci è stato «un grande onore accogliere un’alta rappresentante degli Stati Unit i, simbolo del forte legame tra la nostra città e la nazione americana. Ho informato la speaker dell’esistenza di un gemellaggio tra Camaiore e Cody, città nel Wyoming, e della prossima apertura a Capezzano Pianore del museo dedicato ad Harry Jackson, artista statunitense con un fortissimo legame con il nostro territorio».