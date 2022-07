Stresa "stuprata dal branco dopo una serata alcolica". Nel gruppo ci sarebbe anche un'amica

A Stresa, sul Lago Maggiore, si indaga su un presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera. Iprotagonisti sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui una donna, tutti del posto. Dopo essere stati in alcuni locali del lago Maggiore, hanno terminato la serata in riva al lago. Una ragazza ha fatto la denuncia un paio di giorni dopo e ieri i carabinieri si sono presentati a casa di quattro amici della denunciante, tre ragazzi e una ragazza, ma al momento non ci sono indagati. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Verbania ed è condotta dai carabinieri del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e della stazione di Stresa. La ragazza non ricorderebbe quasi nulla dei fatti, ma sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico. I militari dell'Arma avrebbero già sentito alcune persone, ma al momento non ci sono persone ufficialmente indagate.