67enne muore mentre fa il bagno nel Trebbia

Un uomo di 67 anni è morto questo pomeriggio in Valtrebbia, vicino al comune di Travo, in provincia di Piacenza. Stava facendo il bagno nel fiume quando, probabilmente per un malore improvviso, si è sentito male in acqua e ha perso conoscenza annegando. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza del 118 ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della stazione di Rivergaro.