Arriva la Barbie 'Jane Goodall', la mamma degli scimpanzé

La famosa scienziata britannica Jane Goodall ora ha una Barbie a sua immagine, realizzata in parte con plastica riciclata, accompagnata da un binocolo, un quadernino blu e soprattutto il famoso scimpanzè David Greybeard.

«Da tanto tempo dico che le ragazze oggi non vogliono solo diventare star del cinema, molte come me vogliono stare in mezzo alla natura e studiare gli animali», ha commentato la mamma degli scimpanzè al lancio del nuovo giocattolo della Mattel.

Non è la prima volta che l’azienda crea Barbie ispirate a donne di scienza. Di recente, ad esempio, è stata lanciata la bambola Sarah Gilbert, co-creatrice del vaccino anti-Covid.

«Quando ero piccola non c'erano modelli femminili», ha detto Goodall. «I miei eroi, i miei modelli erano Tarzan, il dottor Dolittle. Non c'erano donne che facevano il tipo di cose che volevo fare».