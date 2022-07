Bimba morta: decesso per stenti ma sarà necessario sapere se nel biberon c'erano benzodiazepine

Dai primi esiti dell’autopsia sul corpo della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia Pifferi per 6 giorni in casa da sola, non è emersa alcuna causa evidente della morte e, dunque, i medici, a quanto si è saputo, si sono riservati di fornire risposte più precise solo quando avranno a disposizione parametri certi dagli ulteriori accertamenti. Ossia, ci vorranno alcun settimane per una prima relazione degli esperti, nominati nell’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm di Milano Francesco De Tommasi.

Sarà comunque difficile, da quanto si è appreso, individuare una causa precisa della morte avvenuta, già stando ai primi accertamenti, per stenti. Decisivi saranno, però, anche gli esti delle analisi della Polizia scientifica sul latte del biberon, trovato accanto alla piccola, per accertare se contesse benzodiazepine (c'era una boccetta di tranquillante in casa) fatte assumere, questo è il sospetto, dalla 37enne alla figlia. Intanto, il quadro probatorio per la Procura è talmente solido che si arriverà probabilmente nei prossimi mesi ad una richiesta di processo con rito immediato per omicidio volontario pluriaggravato a carico della donna.

Inoltre, il pm ha dato incarico alla Polizia scientifica di analizzare, con la formula dell’accertamento irripetibile, sia il contenuto del flaconcino di 'EN' ritrovato nell’appartamento per verificare che si tratti davvero di benzodiazepine, sia il latte rimasto nel biberon ritrovato nel lettino a fianco di Diana per appurare se vi siano tracce del potente tranquillante. E gli investigatori dovranno individuare pure se vi sia o meno il Dna della bimba sul beccuccio del biberon. Tutte analisi che saranno effettuate nei prossimi giorni. Dalle analisi autoptiche ulteriori si potrebbe sapere quando la bimba è morta nell’arco di quei 6 giorni in cui è stata lasciata sola. Pare che il decesso sia avvenuto prima delle 24 ore antecedenti al ritrovamento del corpo.

Se venisse accertato che la madre ha fatto assumere benzodiazepine alla piccola, per stordirla e fare in modo che non piangesse, l’accusa di omicidio volontario si potrebbe addirittura aggravare riconoscendo il dolo pieno e la premeditazione. Ad ogni modo il procedimento, che potrebbe passare anche per consulenze psichiatriche della difesa o per un’istanza di perizia sulla capacità di intendere e di volere, è un caso classico da rito immediato (si salta l’udienza preliminare) e da processo in Corte d’Assise. Le accuse contestate possono portare alla pena dell’ergastolo.

Intanto, in Procura continuano ad arrivare mail di cittadini che chiedono «giustizia": una madre di un bimbo di 13 mesi ha scritto raccontando di essere fortemente «scossa», di non «dormire la notte» e chiedendo l’applicazione di una «pena severa», di un «ergastolo senza sconti».