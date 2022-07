Paura finita: il razzo cinese impazzito è atterrato in Malaysia, in mare

Con un’altissima probabilità il frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera, su una regione dell’Asia meridionale, fra la Malaysia e il Brunei. Lo indica l’astronomo americano Jonathan McDowell, dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, citando un video girato nella città di Kuching (Malaysia). Conferma ufficiale arrivata da parte delle autorità americane e cinesi che stanno seguendo il rientro del detrito spaziale, indicato con la sigla CZ-5B-Y3. Il frammento appartiene al razzo che il 24 luglio aveva portato in orbita il secondo modulo della stazione spaziale cinese. Il frammento del razzo cinese Lunga Marcia 5B è atterrato sulla Malaysia, in una zona nei presso della città costiera di Bintulu. Le Forse Spaziali americane hanno confermato che l’impatto è avvenuto alle 18,51 italiane. La Cina indica che l’impatto sarebbe avvenuto sul mare.