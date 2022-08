Ancora fiamme sul Carso: fumo e vento, chiuse ferrovia e A4. A Duino, il Comune: "Restate in casa"

Un nuovo incendio, sembra di grandi dimensioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino, sul Carso, nella zona dove nei giorni scorsi erano divampati altri e ben più grandi e pericolosi incendi. Il vice sindaco di Duino, Mitja Petelin - che sta operando nelle veci del sindaco, Igor Gabrovec, che si trova in vacanza all’estero - ha annunciato che sta per firmare un’ordinanza in seguito all’incendio. «Chiediamo ai cittadini di tutto il territorio comunale di non muoversi di casa, se non per estrema necessità, e di indossare le mascherine Ffp2», ha detto anticipando il contenuto del provvedimento. A causa del fumo che, per il forte vento, soffia proprio verso l’area del Lisert, Autovie Venete ha proceduto alla chiusura dell’intero tratto dell’autostrada A4 Villesse - Sistiana in entrambe le direzioni. L’operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.