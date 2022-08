Frana sulla statale nel Lecchese verso la Valtellina: riaperto il tratto di strada

E’ stato riaperto al traffico il tratto della statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, chiuso stamane al km 56,000 in direzione nord ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, per la caduta di alcuni massi lungo la strada

A renderlo noto è l’Anas che ha precisato che la chiusura si era resa necessaria per consentire da parte dei tecnici le verifiche lungo il versante roccioso limitrofo, di competenza degli enti territoriali, al fine di garantire la messa in sicurezza e la pulizia dell’area e della strada sottostante.