Esplode una bomba in casa e muore: la vittima era un collezionista di residuati di guerra

Muore nell’esplosione di un ordigno bellico che teneva in casa sua a San Stino di Livenza, nel Veneziano.

Mauro Paladin, morto a causa della deflagrazione nella sua stessa abitazione, secondo le prime ipotesi investigative, era un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Nell’abitazione, infatti, sono stati trovati altri ordigni simili a quello esploso.

Per questo i vigili del fuoco hanno provveduto ad allontanare i vicini prima di far intervenire gli artificieri dei Carabinieri per disinnescare le altre bombe presenti nei locali.