Muore nel fiume facendo rafting in Valsesia: era rimasto incastrato sotto l'acqua

Un uomo è morto mentre faceva una discesa di rafting tra Scopa e Balmuccia, in Valsesia in un tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport. Stando alle prime informazioni, la vittima era impegnata nella discesa in gommone dalle acque del fiume Sesia. Sul posto sono intervenuti squadre di soccorso e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto. Al momento non si conosce la causa del decesso.

L’uomo morto questa mattina mentre faceva rafting nelle acque del fiume Sesia era rimasto incastrato sott'acqua, dopo essersi ribaltato dall’hydrospeed, il piccolo bob galleggiante su cui si trovava. L’incidente è avvenuto in località Scopetta, tra Scopa e Balmuccia (Vercelli), e ha coinvolto un giovane, di cui al momento non è stata resa nota l’identità. Stando ai primi racconti dei soccorritori, la vittima si trovava insieme al fratello sopra al bob galleggiante, uno strumento che si manovra individualmente con il peso del corpo e viene utilizzato in questa disciplina sportiva per percorrere il fiume. L’hydrospeed ad un certo punto si è ribaltato, e la gamba destra della vittima è rimasta incastrata sotto ad un masso. Il giovane, non riuscendo a risalire, è morto annegato. Inutili i soccorsi, a cui hanno preso parte anche il Soccorso alpino della guardia di finanza e l’equipe sanitaria: le squadre hanno fatto di tutto per liberare la gamba, che nel frattempo si era fratturata, e far riemergere lo sportivo in tempo.