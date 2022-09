Regina Elisabetta, i medici: "Preoccupati per la sua salute". Carlo è con lei a Balmoral, William in viaggio

I medici della regina Elisabetta II si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Lo riferisce il Palazzo reale.

«Tutto il Paese preoccupato» per le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II. Lo ha detto la neo primo ministro britannica Liz Truss.

Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne regina Elisabetta, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.





A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: «Gateway time-out».