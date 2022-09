Lodi, 15enne alla guida di un trattore travolge e uccide 90enne

La Procura dei minori di Milano si sta occupando della morte, avvenuta ieri sera a Lodi, di Domenico Silva, novantenne molto conosciuto in zona, travolto da un trattore guidato da un quindicenne nella zona di cascina Malgerone.

L’uomo, dopo l’investimento, è stato subito soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare.