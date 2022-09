Nel 2070 i cristiani possono diventare minoranza negli Usa

I cristiani potrebbero diventare la minoranza negli Stati Uniti nel 2070. Dagli anni Novanta molti americani hanno abbandonato il cristianesimo per unirsi a coloro che descrivono la loro identità religiosa come atea, agnostica o «niente in particolare», e questa tendenza sta rimodellando il panorama del paese. Il Pew Research Center stima che nel 2020 circa il 64% degli americani, compresi i bambini, fossero cristiani. Mentre il 30% non avevano alcuna affiliazione religiosa. A seconda che il cambiamento continui ai ritmi attuali, acceleri o si interrompa completamente, le proiezioni mostrano che i cristiani di tutte le età si ridurranno ad una percentuale compresa tra il 54% e il 35% entro il 2070. I non affiliati, invece, dovrebbero passare ad una percentuale compresa tra il 34% e il 52% della popolazione statunitense.