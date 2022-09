Tir tampona un bus nella notte in A1, 6 passeggeri in ospedale

Un autobus con una ventina di passeggeri a bordo è stato tamponato da un Tir alle 4 di stamani sulla corsia nord dell’autostrada del Sole all’altezza di Lodi.

Cinque passeggeri sono stati portati in ospedale in ambulanza. Un altro, rimasto incastrato sul mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti da Lodi e da Sant'Angelo Lodigiano. L'uomo è stato poi portato in ospedale a Lodi con l’elisoccorso. Nessuno è in pericolo di vita.