Autocarro in fiamme tra Parma e il Bivio A1/A15: coda di 2 km in direzione Milano. E verso Bologna coda per curiosi

I vigili del fuoco sono al lavoro in Autosole per un autocarro in fiamme. L'autista del mezzo pesante si è accorto delle fiamme mentre era tra Parma e il Bivio A1/A15 ed è riuscito a fermarsi in tempo. Per permettere le operazioni di spegnimento si è formata una coda di 2 km in direzione Milano. E verso Bologna coda per curiosi.