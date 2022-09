Birra gratis a chi va a votare nel Trevigiano

Una birra a tutti coloro che, domenica prossima, si presenteranno al bancone del suo pub con la scheda elettorale timbrata. E’ l’iniziativa di Dino Michelon, titolare da 41 anni del locale «River Pub», di Vittorio Veneto (Treviso), che intende così incentivare l'affluenza alle urne per la prossima tornata elettorale.

«Non chiederò certo ai clienti cosa abbiano votato, il punto non è certo questo - spiega Michelon - purchè abbiano esercitato il prezioso diritto. Visto l’interesse molto basso in occasione delle ultime tornate elettorali ho ritenuto di contribuire a mio modo per richiamare l’importanza della libera espressione del consenso».

La birra in omaggio, bionda o rossa, da 25 cc, inoltre, non sarà limitata ai residenti. «Qualsiasi cittadino che abbia votato potrà venirmi a trovare, finchè avrò birra domenica la distribuirò anche in questo modo. Con la consapevolezza che, in ogni caso, se un elettore non vuole recarsi alle urne - conclude Michelon - non sarà certo una birra a convincerlo».